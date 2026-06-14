Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına 3 milyar dolarlık kamu kaynağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin olarak, kamunun kendi yatırım programı içerisinde toplam harcamaların en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine yönlendirileceğini ve böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkartılacağını aktardı.

Bakan Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek, alın terinin, akıl terinin kıymetine inanan bir anlayışa sahip olduklarını ve engelleri kaldırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“TÜRKİYE'DE 114 TEKNOPARK VAR”

Bugün Türkiye'de 114 teknoparkın olduğunu kaydeden Kacır, "Bu 114 teknoparkta bugün 13 binden fazla teknoloji girişimi var. Bugün Türkiye'de 1700'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin AR-GE insan kaynağının 23 yıllık dönem içinde 29 binden 311 bine yükseldiğine işaret ederek, "Bu ülkede yapılan AR-GE faaliyetlerinin hacmi 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara çıktı." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 1,5'ini AR-GE çalışmalarına ayıran bir ülke haline geldiğini ifade eden Kacır, "Bu oranı mukayese ettiğimizde Avrupa'nın İtalya, İspanya gibi sanayileşmiş ülkeleriyle denk seviyelerde olduğunu ifade edebiliriz. Böyle bir ekosistemin içinde sizler başarılara ulaşacaksınız. Bu ekosistemin en önemli unsuru şüphesiz beşeri sermaye." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL MERKEZ ÜLKE OLMASINA VESİLE OLACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Mehmet Fatih Kacır, dijital altyapının güçlendirileceğini ve Türkiye'nin veri merkezi kapasitesinin daha ileri seviyelere çıkarılacağını dile getirdi.

Yapay zeka büyüme bölgelerinin kurulacağını kaydeden Kacır, "Bütün bunlarla beraber özel sektör yatırımlarını hızlandıracağız. Türkiye'nin adeta bir dijital merkez ülke olmasına vesile olacak adımlar atacağız." dedi.

Kacır, "Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını harekete geçireceğiz. Bir yandan da kamunun kendi yatırım programı içerisinde toplam harcamaların en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz. Böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.