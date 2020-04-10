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Veteriner gecikti, ineğin doğumunu jandarma yaptırdı

Denizli'de jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan kadının ineğinin doğumunu yaptırdı, yaşlı kadın minnettar kaldı.

AA |
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Veteriner gecikti, ineğin doğumunu jandarma yaptırdı

Denizli'nin Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara destek oluyor.

Tokça Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Hafize Tari, 156'yı arayarak, ineğinin doğum yapmak üzere olduğunu ancak veterinerin gecikeceğini belirterek yardım talebinde bulundu.

Veteriner gecikti, ineğin doğumunu jandarma yaptırdı

İNEĞİN DOĞUMUNU YAPTIRDI

Bunun üzere mahalleye ulaşan jandarma görevlileri, kadınla görüştükten sonra ahırdaki ineğin doğumu için kolları sıvadı. Eldivenlerini giyen jandarma personeli, başarılı bir şekilde yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından ineğin sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağladı.

"SAĞ SALİM DÜNYAYA GELDİ"

Hafize Tari, yaptığı açıklamada, ineğinin doğum yapmasını sağlayan jandarma personeline teşekkür ederek, "Allah razı olsun devletimizden. Sağ olsunlar. Buzağım sağ salim dünyaya geldi." diye konuştu.

Veteriner gecikti, ineğin doğumunu jandarma yaptırdı

JANDARMA HER ZAMAN YARDIMCI

Mahalle muhtarı Ramazan Yılgın da jandarma ekiplerinin her zaman vatandaşlara yardımcı olduğunu vurguladı.

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