Veyis Ateş'e göre yellenme sesi konuklarından geldi

Habertürk canlı yayınında duyulan yellenme sesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada defalarca bu anın paylaşılması üzerine Veyis Ateş programın devam eden anlarında açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yüz hali nedeniyle sesin Veyis Ateş'ten geldiği sanılıyordu.

"EVLERDE OLUNCA BAZEN..."

Ancak Ateş, "Sosyal medyada yazan çizen arkadaşlarımız var; stüdyoda olunca kendi kendine oto kontrol oluşturuyor ama evlerde olunca bazen aksırabiliyoruz, öksürebiliyoruz. Böyle bir şeyler de olmuş, bundan dolayı da kusura bakmayın demek istedim." ifadelerini kullanarak topu evden bağlanan konuklarına attı.

Habertürk canlı yayınında duyulan ses VİDEO