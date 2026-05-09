Victor Osimhen: Biz Galatasaray'ız, çok mutluyuz

Galatasaray, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu skorla birlikte üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti.

"TAKIM ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, maçın ardından saha içinde açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, "Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz." dedi.

