Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 22’ye yükseltti
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçıyla bu sezon ligde 15, toplamda 22. golünü attı.
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaştı ve rakibini 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2’ye getirdi.
Maçın 88. dakikasında yine sahneye çıkan Nijeryalı futbolcu, takımını 3-2 öne geçiren golü attı.
TÜM KULVARLARDA 22 GOLÜ VAR
27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 15. golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde de 7 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını 22’ye çıkardı.
Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 90+2. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.
