Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 22’ye yükseltti

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaştı ve rakibini 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2’ye getirdi.

Maçın 88. dakikasında yine sahneye çıkan Nijeryalı futbolcu, takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

TÜM KULVARLARDA 22 GOLÜ VAR

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 15. golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde de 7 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını 22’ye çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 90+2. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.