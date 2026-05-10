Victor Osimhen: Ne yaparsanız yapın bizi durduramazsınız!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, şampiyonluk sonrası sosyal medyada canlı yayın açarak açıklamalarda bulundu.

"BİZİM GİBİ KUTLAYAMAZLAR"

Osimhen, sözlerine şöyle başladı:

“Herkese selam olsun. Dünyadaki bütün Galatasaray taraftarlarına selam olsun. Benim insanlarıma selam olsun. Şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Çünkü onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor.”

EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME

Rakiplere göndermede bulunan Osimhen, şunları dedi:

“Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin. Çalışmaya devam edin, biliyor musun? Antrenman yapmaya devam edin. Yapabileceğiniz tek şey bu.”

BARIŞ ALPER YILMAZ SÖZLERİ

Barış Alper Yılmaz'a övgülerde bulunan yıldız isim, şöyle konuştu:

“Barış sanki Afrikalı biri gibi oynuyor. Onda o içgüdü var dostum. Kanka, bu adam inanılmaz aç. Çok güçlü biri. Fazla güçlü, bro. Gerçekten fazla güçlü. Buraya ilk geldiğimde onun nasıl oynadığını gördüm ve Dries’e de dedim.”

"İSTANBUL BİZİM!"

Osimhen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gelecek sezon yine geleceğiz. Geliyoruz. İstanbul bizim. Biz, biz, biz. Biz hallederiz. Size söz veriyorum. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin!”

SAKATLIK SÜRECİ, ŞAMPİYONLUK

Sakatlık süreci hakkında Victor Osimhen, şöyle konuştu:

“Hastanedeki insanlara hızlıca tedavi etmelerini söyledim. Çünkü şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. İşte bu yüzden kazanmaya devam etmemiz lazım.”

"BİZİ DURDURAMAYACAKSINIZ"

Osimhen, sözlerine şöyle devam etti:

“Gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Birçoğunuz hiçbir şey yapamaz! Ne yaparsanız yapın beni, bizi durduramazsınız! Durduramayacaksınız!”

"BİZ EN İYİSİYİZ!"

Osimhen, şu sözleri sarf etti:

“Galatasaray taraftarları İstanbul sokaklarını doldurmuş gibi geliyor. Kutlama yapıyorlar biliyorsunuz. Size söylemiştim dostum. Söylemiştim. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Ve gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz!”

"TÜRKİYE'Yİ TANITIYORUZ"

Golcü oyuncu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Türk Ligi’ni yıllardır dünyaya tanıtıyoruz. Ülkeyi de ligi de fark edilir hale getiriyoruz. Gelecek sezon daha da iyi olup Galatasaray’ı daha iyi temsil edeceğiz.”