Victor Osimhen: Tanrı beni Galatasaray ile kutsamış

Victor Osimhen, Galatasaray'da üst üste ikinci Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Attığı 15 golle üst üste 4. şampiyonluğun mimarlarından olan Nijeryalı süper star, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Burada önemli mesajlar veren yıldız futbolcu, kulüp ile olan ilişkisini detaylarıyla anlattı.

"TANRI BENİ GALATASARAY İLE KUTSAMIŞ"

Liverpool maçı öncesinde kendisi için açılan pankart hakkında konuşan Osimhen, sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Kızımı, küçük halimi ve annemi görünce gözlerim doldu. Annem; benim ve kardeşlerim için çok mücadele verdi ama bunun tadını çıkaramadı. Galatasaray taraftarı gerçekten inanılmaz bir anı verdi.

Sevgi ile inşa edilen bir kulüpte oynadığınızı anlıyorsunuz. Tanrı beni Galatasaray ile kutsamış. Galatasaray ve Osimhen... Allah kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Büyük şeylere ulaşacağımızı, birlikte mücadele edeceğimizi alnımıza yazmış.

Galatasaray'da çok mutluyum. Buranın bulunduğum diğer kulüplere göre çok farklı bir yeri var. Sahaya her çıktığımda kendimi bu formaya adamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA ZOR OLACAK"

Teknik direktör Okan Buruk, takım arkadaşları ile ilişkisi ve gelecek sezona dair de konuşan Nijeryalı futbolcu, şunları söyledi:

“Çok iyi hissediyorum. Şu anda her şey harika gidiyor. Kariyerimin en güzel ve kendimi en iyi hissettiğim dönemlerinden birini yaşıyorum.



Kupaları sonuna kadar hak ederek kazandık. Çok keyif alıyorum ve çok mutluyum. Önümüzdeki sezon çok daha zor olacak.



Çünkü artık herkes Galatasaray’ı yenmek isteyecek. Biz ise daha fazla çalışmaya, daha çok savaşmaya devam edeceğiz. Gelecek sezon da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

"OKAN BURUK VE FATİH TERİN TÜRK FUTBOLUNUN EN İYİ HOCALARI"

“Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte ligdeki en iyi hocalardan biri. Dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak bu başarıları elde etmesi kendisine koyduğu standardı gösteriyor.



Okan Buruk çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil. Oyuncularına inanıyor. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması, bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil.



Büyük bir insan. Hocamdan çok memnunum. Dediğim gibi; Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası.”

"GABRİEL SARA KARDEŞİM GİBİ"

“Antalyaspor maçındaki son golde Icardi'nin attığımı çalınca görünce 'İşte bu! İşte benim kaptanım' dedim. Golü kendisi atmadı. Kaan'a pas attı. Icardi çok büyük futbolcu.



Gabriel Sara benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz, gülüyoruz.



Suriye Milli Takımı’ndan davet geldiğinde ona, ‘Gitmelisin, kabul etmelisin’ demiştim. Onunla birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum.”