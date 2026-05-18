Victor Osimhen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sizinle tanışmak için kupa kazanmalıydık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını İstanbul'da sürdürdü.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini de kabul etti.

GÖRÜŞME DOLMABAHÇE'DE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

OSIMHEN'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşmede, futbolcular söz alarak kısa bir konuşma da yaptı.

Konuşma yapan isimlerden birisi olan Victor Osimhen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabul için teşekkür etti ve şöyle devam etti;

"SİZİNLE ŞAHSEN TANIŞMAK İÇİN KUPA KAZANMALIYIZ"

"Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, bizi kabul ettiğiniz için.

Sizin önünüzde olmak her zaman büyük bir zevk.

Tıpkı başkanımızın dediği gibi, sizinle şahsen tanışmak için kupayı kazanmalıyız."