Victor Osimhen'e uyarı! Sakın Manchester United'a gitme

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılı takıma sezon başında bonservisiyle transfer olan golcü futbolcu, dev kulüplerin radarında yer alıyor.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE, GALATASARAY 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Adı son günlerde Barcelona ve Real Madrid ile anılan Osimhen ile Bayern Münih, PSG, Liverpool, Manchester United ve Juventus'un da ilgilendiği öne sürülmüştü.

Galatasaray yönetimi ise dünya devlerinin listesinde yer alan yıldız futbolcunun bonservis bedelini 150 milyon euro olarak belirledi.

OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılara 27 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde teklif gelip gelmeyeceği merak edilirken, golcü oyuncuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Kariyerinden Lille, West Bromwich, Cardiff ve Stoke City gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Peter Osaze Odemwingie, Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖNERDİĞİ TAKIMLAR

Brila.net'e konuşan Odemwingie, Osimhen için ideal takımlar olarak Arsenal, Barcelona ve Real Madrid'i gösterdi.

Nijeryalı eski yıldız, bu kulüplerin forvet oyuncusunun yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için gereken yapıya, oyun stiline ve kaliteye sahip olduğunu belirtti.

"HIZIYLA BÜYÜK FARK YARATABİLİR"

Odemwingie, yaptığı açıklamada "Arsenal ve Barcelona'nın iyi olacağını söyleyebilirim; bunlar olgun kulüpler. Arsenal babamın takımı, o yüzden ilk olarak onu belirttim. Real Madrid de onun için harika bir kulüp. Nereye giderse gitsin, topu güzelce hareket ettirebilecek ve topu isteyebilecek. Hava topu mücadelelerinde de iyi. Real Madrid'in sahası da geniş ve onun koşularını yapmasına çok uygun. Belki de Arsenal'in kadrosunun çok genç olduğu için olgun bir kadroya sahip olmadığını, bu yüzden tüm yükün onun omuzlarına yüklenmemesi için daha olgun bir kadroya ihtiyacı olduğunu söyleyeceklerdir. Hızıyla büyük fark yaratabilir. Her şeye rağmen, o oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular. Boy avantajı var ve iyi koşuyor; işte İngiliz futbolu böyle bir şey." dedi.

"MANCHESTER UNITED'DAN UZAK DURMALI"

Açıklamalarına devam eden Nijeryalı, "Manchester United'ı özellikle anmadım çünkü oradaki sorun çok büyük. Forvet oyuncuları üzerindeki baskı çok büyük. Oradan uzak durmalı. Romelu Lukaku ve diğer birçok forvet oyuncusunda bunu gördük; kulüp çok büyük olduğu ve sonuç istediği için her zaman bir günah keçisi bulacaklardır. Tabii ki Barcelona da iyi bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİN İSTEDİĞİ YERE ULAŞABİLMELİ"

Odemwingie ayrıca Osimhen'in özelliklerini övdü ve zihinsel gücünü ve fiziksel dayanıklılığını vurguladı.

Nijeryalı eski forvet konuyla ilgili, "Çok iyi bir oyuncu, motivasyon eksikliği olmayan bir oyuncu. İyi durumda ve fiziksel olarak güçlü. Bir noktada düşüş yaşanacak ancak en verimli döneminde, bizim istediğimiz yere değil, kendisinin istediği yere ulaşabilmeli." yorumunu yaptı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.