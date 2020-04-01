Victoria's Secret meleği koronavirüse yakalandı

Victoria's Secret ile çalışan ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti.

Graham, İngiltere'de Nottinghamshire'da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini söylemişti.

“YALNIZ OLMAK İSTEMEDİM”

Ünlü model, "Aslında New York'ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim." demişti.

İngiltere ziyaretinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra güzel model, koronavirüs semptomları gösterdi ve hastaneye kaldırıldı.

“KONUŞABİLME YETENEĞİMİ KAYBETTİM”

Alexina Graham’ın ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği belirtildi.

Sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini açıklayan Graham, yaşadığı zorlukları ise şu sözlerle anlattı:

“Korkunç bir şekilde kusuyordum. Sürekli tuvaletteydim. Birçok kez ateşim yükseldi. Sonra vücudumda şiddetli bir titreme hissettim. Başım ağrıdı ve nefes darlığı başladı. Tam cümleleri düzgün konuşabilme yeteneğimi kaybettim. Banyoya tek başıma girip, çıkamadım. Yatağa girip çıkmak için yardıma ihtiyacım vardı. Yemek yemek bile acı verici oldu.”





Güzel model, sözlerinin sonunda ise herkese evde kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.