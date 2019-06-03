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Agung Yanardağı'nın patlama anı

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın, etkileyici videosunu sizlerle paylaşıyoruz.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 11:48..
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Endonezya'daki Agung Yanardağı, 18 Mayıs 2019'da meydana gelen patlamada, tam 5 buçuk kilometre yüksekliğe kadar küllerini püskürttü. Yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe sahip ve 2017 yılından bu yana aktif olan yanardağ, 25 Mayıs tarihinde bir kez daha faaliyete geçmişti.

18 Mayıs 2019 tarihindeki patlama anında çekilen aşağıdaki video, patlama esnasında binlerce metre yüksekliğe savrulan külleri gözler önüne seriyor.

Endonezya'daki Agung Yanardağı'nın patlama anı VİDEO

Endonezya yetkilileri; Agung Yanardağı'nın etrafında yaşayan insanları, dağcıları, ziyaretçileri ve turistleri, dağın zirvesinden dört kilometre yarıçapındaki tüm alanlarda herhangi bir faaliyette bulunmamaya çağırdılar.

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