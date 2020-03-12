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Vietnam’da 2 yaşındaki bebek koronaya yakalandı

Vietnam Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam koronavirüs vakası sayısının 44’e yükseldiğini açıkladı. Ülkede yeni tespit edilen korona vakaları arasında 2 yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu belirtildi.

İHA | 12.03.2020 - 17:27..
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Vietnam’da koronavirüs vaka sayısı artıyor.

Vietnam Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Binh Thuan bölgesinde 5 kişide koronavirüs teşhis edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 44’e yükseldiği belirtildi.

Vietnam’da 2 yaşındaki bebek koronaya yakalandı

2 YAŞINDAKİ BİR BEBEKTE VİRÜS ÇIKTI

Binh Thuan’da 2 yaşındaki bir bebek ve 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yapılan koronavirüs testleri de pozitif çıktı. Virüsün, ABD’ye seyahat eden 51 yaşındaki Vietnamlı hastadan bulaştığı ifade edildi.

Vietnam’da 2 yaşındaki bebek koronaya yakalandı

16 KİŞİ HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Vietnamlı kadının, 2 Mart’ta ülkeye döndüğü ve geçtiğimiz salı günü yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Vietnam’da virüs teşhisi konulan 44 kişiden, 16’sının hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Vietnam’da 2 yaşındaki bebek koronaya yakalandı

25 BİN KİŞİ KARANTİNA ALTINDA

Ülkede şu anda 113 şüpheli vaka bulunduğu ve toplam 25 bin kişinin ise karantina altında tutulduğu belirtildi.

Vietnam’da 2 yaşındaki bebek koronaya yakalandı

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