Vietnam’da 2 yaşındaki bebek koronaya yakalandı

Vietnam’da koronavirüs vaka sayısı artıyor.

Vietnam Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Binh Thuan bölgesinde 5 kişide koronavirüs teşhis edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 44’e yükseldiği belirtildi.

2 YAŞINDAKİ BİR BEBEKTE VİRÜS ÇIKTI

Binh Thuan’da 2 yaşındaki bir bebek ve 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yapılan koronavirüs testleri de pozitif çıktı. Virüsün, ABD’ye seyahat eden 51 yaşındaki Vietnamlı hastadan bulaştığı ifade edildi.

16 KİŞİ HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Vietnamlı kadının, 2 Mart’ta ülkeye döndüğü ve geçtiğimiz salı günü yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Vietnam’da virüs teşhisi konulan 44 kişiden, 16’sının hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

25 BİN KİŞİ KARANTİNA ALTINDA

Ülkede şu anda 113 şüpheli vaka bulunduğu ve toplam 25 bin kişinin ise karantina altında tutulduğu belirtildi.