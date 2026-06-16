Vietnam'da kedi eti çetesine operasyon: 400 kedi son anda kurtarıldı

Vietnam cani örgüt çökertildi...

Ho Chi Minh kentinde polis, evcil hayvan hırsızlığına ilişkin artan şikayetler üzerine harekete geçerek kedileri çalıp toplayan bir şebekeye operasyon düzenledi.

KEDİ ÇETESİNE OPERASYON

Yerel basının haberlerine göre, "kedi çalma ve toplama konusunda uzmanlaşmış suç örgütüyle" bağlantılı 9 kişi, geçen hafta gözaltına alındı.

Operasyonlarda kesilerek gıda olarak kullanılmak üzere bekletilen 400'den fazla canlı kedi ile buz içinde saklanan 80 ölü kedi ele geçirildi.

Ayrı bir tesiste bulunan 21 kedi de kurtarıldı.

ÜÇ YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORLARDI

Polis, şüphelilerin güney Vietnam'ın çeşitli bölgelerinde son üç yıldır kedileri yem ve tuzaklarla yakaladıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Vietnam'da kedi ve köpek eti tüketimi yasal olsa da satıcıların, hayvanların kaynağını gösteren resmi belgelere sahip olması gerekiyor.

Buna rağmen çok sayıda restoran, kedi ve köpek eti sattığını açıkça duyuruyor.

40'TAN FAZLA KEDİ SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Hayvan hakları örgütü Humane World for Animals, çalınan kedilerden en az 40'ının sahipleriyle yeniden bir araya getirildiğini duyurdu.

Kuruluş, polisin "çok sayıda hayvanın hayatını kurtaran kararlı müdahalesini" övdü.

KURTARILAN KEDİLERDEN YAKLAŞIK 100'Ü ÖLDÜ

Örgüt, kurtarılan kedilerden yaklaşık 100'ünün maruz kaldıkları kötü koşullar nedeniyle daha sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Humane World for Animals yetkilisi Karanvir Kukreja, hırsızlık mağduru kedileri aileleriyle buluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, davada delil olarak polis merkezinde tutulan hayvanların durumundan endişe duyduklarını söyledi.

Kukreja, örgütün hayvanlar için mama desteği sağladığını ve aşırı sıcaklardan korunmaları amacıyla polis merkezine vantilatör gönderilmesi için hazırlık yaptığını ifade etti.