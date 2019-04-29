Vildan Atasever'i istemeye geldiler

İkinici kez evlenmeye hazırlanan Vildan Atasever, sevgilisi Erkan Akdemir ile ailesinin Çatalca’daki çiftlik evinde yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

"İSTEME VE NİŞAN OLDU"

Geçtiğimiz ağustos ayında Belgrad ormanında yürüyüş yaparken tanıştıklarını söyleyen Atasever, “Kısa süreli bir arkadaşlık döneminden sonra ikimizde ilişkimizi resmiyete taşımak istedik. Ailelerimiz tanştı ve ilişkimizi destekledi. Bugün yeni bir güne uyandım ve Çok mutluyum. Ailelerimiz arasında örf ve adetlerimize uygun bir şekilde isteme ve nişanımız oldu. Yaz sonunda tüm sevdiklerimizin katılacağı kır düğünü yapmayı planlıyoruz” dedi.

Atasever, nişanından önce isteme töreninde kahveleri getirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.