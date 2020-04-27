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Vincenzo De Luca'dan sokağa çıkmak isteyenlere cevap

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Napoli merkezli Campania Bölgesi’nin Belediye Başkanı Vincenzo De Luca’nın paylaştığı videoyu çeviri yapıp, paylaştı.

Haber Merkezi |
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Vincenzo De Luca'dan sokağa çıkmak isteyenlere cevap

Amerika’dan önce koronavirüsün merkezi haline dönüşen İtalya’da korkunç bilanço gün geçtikçe biraz daha düşüşe geçti.

Günlük ölü sayısında ciddi şekilde azalma görülürken, normal hayata dönüş için bazı sinyaller veriliyor.

2. AŞAMA'YA GEÇİLİYOR

Mayısta koronıavirüsle mücadelede “2. Aşama”ya geçilecek olan ülkede, bazı belediye başkanları hala sokağa çıkıp önlem almayanlarla mücadele etmekle meşgul…

Vincenzo De Luca'dan sokağa çıkmak isteyenlere cevap

O başkanlardan biri yasağa uymayıp dışarı çıkan İtalyanlar için “Polis gönderir orayı ateşe veririm.” diyen Napoli merkezli Campania Bölgesi’nin Belediye Başkanı Vincenzo De Luca…

“APTAL MISINIZ YOKSA SAF MISINIZ?”

Luca, koronavirüsle ilgili kendi bölgesinde aldığı önlemleri anlattığı videoda, yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla da gündem oldu.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da, Luca’nın videosuna çeviri yaparak paylaştı.

İtalyan belediye başkanı: Aptal mısınız yoksa saf mısınız? İZLE

Vincenzo De Luca, “Yeni aşamada geceleri artık yine dışarı çıkabilecek miyiz?” sorusuna sinirlenerek, “Aptal mısınız yoksa saf mısınız?” cevabını verdi.

Luca’nın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

“Yeni vakaların gidişatında 10 gündür bir tür istikrar var. Kanaatimce daha esnek olmak, açılım yapmak tabii ki mümkün. Ekonomik faaliyetler tam olmasa da kısmen başlayabilir. Ekonomiyi canlandırma yolunda ilk adımları atabiliriz. Ama bu süreçte de kurallara azami derecede uymak şart. Sosyal mesafeyi korumamız gerekecek. Maske 1 Mayıs’tan itibaren zorunlu olacak. Şunu aklınıza koyun. Artık 3 ay önceki halimize dönüş yok. Niye söylüyorum bunu bana mektup yazıp, soranlar var. Yeni aşamada geceleri artık yine dışarı çıkabilecek miyiz? Bunlara cevabım gayet basit. Aptal mısınız yoksa saf mısınız? Geceleri artık dışarı çıkabilecek miyiz? Yok artık. Kafayı yemiş olmalı bunlar. Durumu halen tam anlamamış olanlar var. Mutlaka temkinli ve tedbirli olmak zorundayız. Aksi halde salgın yine tırmanışa geçer.”

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