Vincenzo Montella: Adana’daki sıcağı gördüğüm için şanslıyım

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynadığı hazırlık maçını galibiyetle tamamlayan A Milli Takımımız, bugün kamp merkezi olarak kullanacağı Arizona'nın Mesa kentine geldi.

Fort Lauderdale Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 5 saat süren yolculuğun ardından Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'na ulaşan A Milli Takımımız kafilesini, 40 derecelik hava sıcaklığı karşıladı.

AY-YILDIZLILAR, ARIZONA'YA GELDİ

Kafile, apronda bekleyen otobüsle grup aşaması boyunca kamp oteli olarak kullanacağı tesise geçti.

TRT’ye açıklamalarda bulanan Teknik Direktör Montella, turnuvadaki zorlu iklim şartları ve sıcak havaya değindi.

"ADANA'DAKİ SICAĞI GÖRDÜĞÜM İÇİN DAHA KOLAY ADAPTE OLACAĞIM"

ABD'deki hava şartlarına adapte olmaları gerektiğini belirten Montella, sıcaklığa Adana'dan alışık olduğunu söyledi.

Montella konuyla ilgili, "Son haftaya girdik. Başlamak için sabırsızlanıyoruz. Buradaki hava şartlarına adapte olmamız gerekiyor. Bu konuda biraz şanslıyım çünkü Adana'daki sıcağı gördüğüm için daha kolay adapte olacağım." şeklinde konuştu.