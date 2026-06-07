Vincenzo Montella: Zorlayıcı, seviyesi çok yüksek bir maç oldu

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Inter Miami FC Stadyumu'nda karşılaştığı Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

"SONUÇ BİR KERE POZİTİF"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Zorlayıcı, seviyesi çok yüksek bir maç olduğunu söyleyen Montella, "Rakip gerçekten Güney Amerika takımı olduğunu sahada gösterdi. Onlar kurnazlıklarıyla bilinirler. Maça baktığınızda oldukça notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor; bloklar arasında mesafeyi çok daha iyi ayarlayabilirdik. Gelecekteki maçlarda çok ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

"FERDİ OYNAYABİLECEK DURUMDAYDI AMA RİSKE ETMEK İSTEMEDİM"

Sakatlıkları olan futbolcuların durumları için ise İtalyan teknik adam, "Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi oynayabilecek durumdaydı ama riske etmek istemedim. Hakan aynı şekilde birkaç dakika fazla oynatabilirdik. Objektif olmak gerekirse bu futbolcuların şu anda 95 dakikalık performans olarak çıkartmaları çok zor" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN EKSİKLERİMİZİ ZAMANLA GİDERECEĞİZ"

Çok açık bir maç olduğunu ifade eden 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok pozisyon üretmek maçı kazanacağınızın anlamında gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. Kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Bu çalışmamız gereken bir konu. Biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi zamanla gidereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"GERÇEKTEN İKİSİ İÇİN DE MUTLUYUM"

Zeki Çelik'in maça kaptan olarak çıkmasının sorulması üzerine Vincenzo Montella, "Zeki, bugün kaptanlık pazubendiyle çok önemli performans sergiledi. Kendisi için çok mutluyum. Sonrasında kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi. O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor. Gerçekten ikisi için de çok mutluyum" diye cevap verdi.

"FUTBOLCULARIMIZIN BUNLARA ALIŞKIN OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Milli futbolcularla ilgili çıkan transfer haberinin hatırlatılmasıyla ilgili ise Montella, "Aslında tüm Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nın zamanlaması transfer dönemi oluyor. Bu tür spekülasyonların olması çok normal. Biz hepimiz bunlara alışığız. Futbolcularımızın da bunlara alışkın olduğuna inanıyorum" dedi.

"BAHANE ÜRETEMEZSİNİZ, MİLLİ TAKIM BURASI"

Havanın sıcak olduğunu ve buna da adapte olmaları gerektiğini belirten İtalyan teknik direktör şunları söyledi:

“"Hava sıcak. Hepimiz biliyoruz, futbol bu. Adapte olmanız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekibimiz var. Herkes bu şartlara adapte olmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dünya Kupası herkes için yorucu sadece bizim için değil. Mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. Bahanelere şimdiden sığınmanın hiç manası yok. Bahane üretemezsiniz, milli takım burası. En iyi performansı her seferinde göstermek zorundasınız"”