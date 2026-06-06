Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'ın yeni hocası Italiano hakkında duygusal itiraf

A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Inter Miami FC Stadyumu’nda yapılan toplantıda Montella, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında da konuştu.

"ÇOK İYİ BİR KARAKTER VE TEKNİK DİREKTÖR"

Montella, uzun yıllardır arkadaş olduklarını belirttiği Italiano'nun hem karakterine hem de teknik adamlık kariyerine övgüler yağdırdı.

İtalyan çalıştırıcı, 6 Şubat depremleri döneminde yaşadıkları bir anıyı da paylaştı.

"DEPREMDEN SONRA İNSANLAR EVSİZ KALMASIN DİYE UĞRAŞMIŞTIK"

Montella, Italiano'ya ilişkin şunları söyledi:

“"Vincenzo Italiano benim arkadaşım. Çok iyi bir teknik direktör. Küçük bir anı paylaşayım. Belki kendisi kızar ama Adana'da yaşanan depremde ben İtalya'da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri Italiano oldu. İnsanlar evsiz kalmasın diye çok uğraşmıştık. Çok iyi bir karakter. Çok iyi bir teknik direktör. Kendisi için çok mutluyum."”