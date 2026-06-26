Vincenzo Montella'dan sitem: Bu saldırıları hak etmedik

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi.

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-2'lik skorla ay-yıldızlılar oldu.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella, milli takımın ve oyuncuların yapılan eleştirileri hak etmediğini söyledi.

"MİLLİ TAKIMIMIZ BUNU HAK ETMİYOR"

Sözlerine devam eden İtalyan çalıştırıcı, ilk 2 maçta da aynı ruhu sergilediklerini ama olmadığını belirtti.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

“"98. dakikada Kaan'ın sevinci, hepimizin sevinci... Bu maça nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyor. Hem takım hem başkan için çok iyi oldu. Herkes gibi ben de duygusallaştım.



Bu galibiyeti almak çok önemliydi çünkü onurumuz için oynadık. Başardık ve mutluyuz.”

"İLK 2 MAÇTA DA BU RUHU SERGİLEDİK"

“Aslında şuna çok inanıyorum; kimi çağırdıysak oynayabilecek durumda. 1. dakikadan sonra gol yedik. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk 2 maçta da bu ruhu sergiledik ama futbolda bazen olmuyor.”

"FUTBOLCULARIM BU KADAR SPESİFİK SALDIRILARI HAK ETMEDİ"

“Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum."”