Virüs damlacıklarına karşı gözlüklerimizi temizleyelim

Gözlüklerimiz, gözlerimizi virüsten koruyor ama uzmanlar onlara da dikkat etmemiz ve tam hijyen sağlamamız konusunda bizi uyarıyor.

Gözlüklerimizi takıp-çıkartırken virüsün ellerimize temasını önlememiz ve gözlüklerimizin camlarını sık sık temizlememiz gerekiyor.

GÖZLÜK CAMLARININ DEZENFEKTE İŞLEMLERİNDEN GEÇMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Dikkat edilmesi gerekenlerin başında, gözlük camının aseton veya alkol içeren kozmetik ürünlerle temizlenmemesi gerektiği geliyor.

ILIK SU VE SABUN YETERLİ

Konunun uzmanları gözlük camı temizliği için ılık su ve sabunun yeterli olduğunu, sonrasında ılık sudan geçirip, yüzeyde kalan su damlacıklarını mikrofiber bezle kurulanması gerektiğini belirtiyor.

GÖZLÜK KAPLARINI YANIMIZDAN AYIRMAYALIM

Gözlüğü kullanmadığımız zaman, kaplarında muhafaza etmek de doğru bir davranış biçimi olarak tanımlanıyor.

GÖZLÜK CAMLARINI GÜNEŞTE BIRAKMAYALIM

Gözlük camları direk güneş ışınlarının altında veya herhangi bir ısı kaynağına yakın bırakıldığında zarar görebileceği de belirtilen noktalardan biri.