Virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı

Koronavirüse karşı önlemler sürerken, etkisini en aza indirmek için çoğu organizasyon iptal edildi, toplanma alanları olabilecek her yer kapatıldı.

Bu kapsamda ibadethanelerde de koronavirüsün yayılmasını engellemek için bir takım uygulamalar devreye sokuldu.

Camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanırken; kilise ve sinagoglar, virüs nedeniyle kapandı.

26 MART'A KADAR KAPALI KALACAK

İstanbul Şişhane’de bulunan Neve Şalom Sinagogu, 26 Mart tarihine kadar kapalı olduğunu vatandaşlara bildirdi. Ayrıca İstiklal Caddesi’nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi ve Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nin de kapalı olduğu görüldü.

HALA GİTMEYE DEVAM EDİYORLARDI

Korona virüsten dolayı Neve Şalom Kilisesi’nin kapandığını söyleyen Sebahattin Eser isimli esnaf, “Dün virüsten dolayı herhalde böyle bir karar aldılar. Kapatıldı. Normalde buraya sürekli geliyorlardı. Şu an güvenlikler de yok. Ne kadar kapalı kalacağı konusunda bilgimiz yok.“ diye konuştu.