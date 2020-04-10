taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.702
Euro
7.3389
Altın
1677
Borsa
96004.57
Gram Altın
361.741
Bitcoin
46397.12

Virüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı

Kayseri'de bir apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin, yapılan incelemelerin ardından 'büyü' için sürülen domuz yağı olduğu ortaya çıktı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Virüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı

Dün Kayseri'de, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan Kezban M. (37) gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilmişti.

Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu, apartmanda oturan eşinin sevgilisini kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı öğrenildi.

Virüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı

APARTMAN GÖREVLİSİ FARK ETTİ, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanda görevli Baki Türkoğlu, önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü.

Türkoğlu'nun haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı.

52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

Virüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın VİDEO

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü.

Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi.

Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Geceyi karakolda geçiren Kezban M, işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Virüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı

Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan Kezban M, 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

BİNAYA SÜRDÜĞÜ MADDE 'DOMUZ YAĞI' ÇIKTI

Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu tespit edildi.

Kezban M.'nin, kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı öne sürüldü.

Virüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı

İlginizi Çekebilir
Artvin Şavşat’ta jandarmaya selam verip durduran çocuk
Artvin Şavşatta devriye gezen Jandarmayı küçük kız asker selamı ile karşılayınca ortaya güzel görüntüler çıktı.
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.
Okullar kapandı, 52 gönüllü öğretmen yardıma koştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52 öğretmen, kendi araçlarıyla Kaymakamlığın emrinde 65 yaş ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
927
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
319
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
181
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
205
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
37
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
399
Koray Avcı sakallarını kesti
Koray Avcı sakallarını kesti
113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir