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Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular

Fatih'te, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi.

İHA |
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Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular

İstanbul'da, Fatih İlçe Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın 4. katında, “Sanal Tombala” olarak adlandırılan kumar oynatıldığı yönünde bilgi edindi.

Alınan ihbarı değerlendiren ilçe polisi, söz konusu adrese gece saat 02.30 sıralarında baskın düzenledi.

Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular VİDEO

PARA VE OYUN PULLARINA EL KONULDU

Yapılan denetimlerde, ruhsat belgesi bulunmayan iş yerinde 15 adet bilgisayar bulunduğu ve ekranlarda bir site üzerinden sanal tombala oynatıldığı tespit edildi.

Baskın yapılan iş yerinin yan odasında yapılan incelemelerde ise bir masa üzerindeki 500 TL para, 104 adet iskambil kağıdı ve oyun pullarına el konuldu.

Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular

İŞ YERİ SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek yasa dışı kumar oynatan iş yeri sahibi Reşit U. (35) adlı kişi ise “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari işlem yapılarak, “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli Reşit U., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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