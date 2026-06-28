Vladimir Zelensky: Rusya’da iki petrol rafinerisine saldırı düzenlendi

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Rusya-Ukrayna arasında savaşta 4. yıla girildi.

Savaş sürecinde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Bu süre zarfında Ukrayna ve Rusya, birbirine yönelik saldırılarının boyutunu artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde cephe hattına yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan "Slavyansk" petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

RUSYA'NIN KABİLİYETİNİ AZALTAN OPERASYON

Rusya’nın Yaroslavl bölgesinde, Ukrayna’dan yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yer alan bir petrol rafinerisinin de hedef alındığını aktaran Zelensky, "Rusya’nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

UKRAYNA ANAYASA GÜNÜ

Ukrayna’da bugün Anayasa Günü’nün kutlandığını kaydeden Vladimir Zelensky, "Askerlerimiz Ukrayna Anayasa Günü’nü çok uygun bir şekilde başlattı." ifadesine yer verdi.

Zelensky, saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaştı.

7 FÜZE VE 142 SİHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece ülkeye 7 füze ve 142 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma unsurlarınca 7 füze ve 125 SİHA’nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İHA'larla Slavyansk-na-Kubani şehrine düzenlediği büyük çaplı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve petrol rafinerisinde yangın çıktığını bildirmişti.