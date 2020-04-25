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Volkswagen, Almanya'daki üretimine yeniden başladı

Alman otomotiv devi Volkswagen, Zwickau fabrikasında ID.3 elektrikli otomobili üretimine başladığını duyurdu.

Haber Merkezi |
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Volkswagen, Almanya'daki üretimine yeniden başladı

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan Alman otomobil üreticileri, geçtiğimiz haftalarda Angela Merkel'e bir mektup yazarak, otomobil fabrikalarının ve bayilerinin yeniden açılması gerektiğini, aksi halde batmanın eşiğine gelebileceklerini belirtmişlerdi.

Neredeyse tüm dünyada üretimine ara veren VolkswagenID.3 elektrikli modelini üretimini gerçekleştirdiği Almanya'daki fabrikasının yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.

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VARDİYA SAYISI AZALDI

''Hepimizin gerçekleştirmesi gereken tarihi bir görevimiz var. Bu görev çalışanlarımızın sağlığını korumak ve aynı zamanda da işlerini tekrar yapmalarını sağlamak.'' açıklamasını yapan Alman şirket, üretime yeniden başlamayla birlikte hedef olarak günlük 50 adet ID.3 üretimi gerçekleştirecek. Bu durum için fabrikada 3 vardiya yerine 1 vardiya çalışılacak.

Mart ayının ortasında üretime ara verilen tesis, markanın Almanya’daki ilk otomobil fabrikası özelliğine de sahip.

27 Nisan tarihinde ise Zwickau’da bulunan Golf Variant(SW) üretim bandının da harekete başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca aynı gün Dresden’de yer alan e-Golf üretimi de düşük kapasiteyle üretime başlayacak.

Volkswagen, Almanya'daki üretimine yeniden başladı

Volkswagen, Almanya'daki üretimine yeniden başladı

Volkswagen, Almanya'daki üretimine yeniden başladı

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