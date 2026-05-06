Volkswagen, Çin'e özel elektrikli araçlarını Avrupa'ya getirebilir

Alman otomotiv devi Volkswagen, Avrupa'daki fabrikalarında atıl kalan üretim kapasitesini verimli kullanmak ve pazarda rekabetçi kalabilmek için stratejik bir karar alıyor.

Şirket, yalnızca Çin pazarı için tasarlanan ve üretilen yeni nesil elektrikli otomobillerini doğrudan Avrupa pazarına sunmayı değerlendiriyor.

ÇİN TEKNOLOJİSİ AVRUPA'YA TAŞINIYOR

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Çin pazarındaki yenilikçilik ve üretim hızından şirketin Batı'daki operasyonlarında da faydalanmak istediklerini belirtti.

Xpeng ile ortaklaşa geliştirilen Kompakt Ana Platform (CMP) çalışmalarının tamamlanmasının ardından Avrupa için en uygun ürün seçenekleri masaya yatırılacak.

YENİ ELEKTRİKLİ MODELLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Şirket, Pekin'deki fuarda Xpeng teknolojisine sahip ID. Unyx serisi, devasa boyutuyla dikkat çeken ID. Era 9X ve orta segment SUV modeli ID. Aura T6 gibi yenilikçi araçlarını tanıttı.

Ayrıca uygun fiyat etiketine sahip Jetta X konsepti ve SAIC ortaklığıyla geliştirilen büyük SUV modeli AUDI E7X de otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Pandemi öncesinde 12 milyon olan küresel üretim kapasitesini 9 milyona düşürmeyi hedefleyen marka, maliyetleri azaltmak için Avrupa'daki fabrikalarını Çinli üreticilerle paylaşmaya sıcak bakıyor.

İlk çeyrekte faaliyet kârı yüzde 14 düşüşle 2,5 milyar euroya gerileyen Volkswagen, yeni stratejisiyle Çinli rakiplerinin artan baskısına ve küresel pazardaki zayıf talebe karşı koymayı deneyecek.