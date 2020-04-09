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Volkswagen, hızlı şarj istasyonları için Çinli şirketle ortak oldu

Volkswagen ve Çinli enerji startup'ı Shanghai DU-POWER, elektrikli araçlar için esnek hızlı şarj istasyonları üretecek.

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Volkswagen, hızlı şarj istasyonları için Çinli şirketle ortak oldu

Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, şu anda otomobil pazarının yalnızca yüzde 2'sini oluştursa da satışların her yıl katlanarak artması, bu pazarın gelecekteki önemini gözler önüne seriyor.

Ancak satışa çıkan elektrikli otomobiller kadar hızlı şarj istasyonlarının da bir hayli önemi var.

volkswagen

VOLKSWAGEN ÇİNLİ BİR ŞİRKETLE ORTAK OLDU

Alman otomobil markası Volkswagen ve Çinli enerji startup'ı Shanghai DU-POWER, elektrikli araçların esnek hızlı şarj istasyonlarını üretmek için güçlerini birleştirdiklerini açıkladı.

Yüzde 50 eşit ortaklık yapısıyla kurulan ortak girişimin Şanghay merkezli olacağı ve bu yılın ikinci yarısında üretimin Çin'de başlayacağı belirtildi.

Volkswagen, hızlı şarj istasyonları için Çinli şirketle ortak oldu

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