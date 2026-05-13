Volkswagen, popüler bir modelin üretimini sonlandırma kararı aldı

Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında 29 Nisan 2026 tarihinde son Touran modelini banttan indirerek üretim sürecini noktaladı.

Şirketin ürün gamındaki en yaşlı modellerden biri olan kompakt MPV, yaklaşık 11 yıllık bir geçmişin ardından emekliye ayrıldı.

ÜRETİMİN DURDURULMA GEREKÇESİ

Üretimin sonlandırılmasındaki temel etkenin, Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni genel güvenlik regülasyonları olduğu açıklandı.

Mevcut modelin bu şartları karşılayamaması sebebiyle istisna onayı olmadan satışa devam etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Toplamda yaklaşık 2,3 milyon adet üretilen Touran, özellikle 2004 yılında ulaştığı satış rakamlarıyla segmentinde zirve noktasına ulaşmıştı.

Son yıllarda popülaritesini yitiren modelin yıllık üretim rakamları, MPV pazarındaki daralmayla birlikte 20 bin seviyelerine kadar geriledi.

Touran, 2000'li yılların başında Almanya'da maliyet odaklı üretimi test eden "Auto 5000" projesinin en önemli temsilcisi olarak otomotiv tarihine geçti.

Geniş iç hacmi ve modüler koltuk yapısıyla tanınan modelin boşluğunu, markanın Tayron ve Tiguan gibi yeni nesil SUV modelleri dolduracak.