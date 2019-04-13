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Volkswagen sürücüsüz araçlarını Almanya sokaklarında test ediyor

Volkswagen, Hamburg sokaklarında kendi kendini sürebilen araçları test etmeye başladı.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 12:29..
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Teknoloji ve yapay zekanın bir hayli geliştiği günümüzde hem çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, hem de iş gücünü azaltmak için elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya başladı. Özellikle Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, kendi ürettiği elektrikli arabalardan büyük bir başarı elde etti.

Şimdi ise ünlü otomobil üreticisi Volkswagen, kendi sürücüsüz elektrikli otomobillerini Hamburg sokaklarında test etmeye başladı.

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BÜYÜK ŞEHİRDE YAPILAN İLK TEST

Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk defa Almanya’daki bir büyük şehirde elektrikli sürücüsüz araçlar test ediliyor. Bir basın açıklamasında konuşan Volkswagen sözcüsü, söz konusu testlerin, gerçek sürücüsüz elektrikli otomobillerin kullanılmaya başlanmasına yardım edeceğini belirtti.

5 adet Volkswagen e-Golf elektrikli otomobilden oluşan test filosu, araçlarda bulunan birçok duyarlı sensörler sayesinde sürücüsüz bir şekilde Hamburg sokaklarında tur atıyor. Şirket, her bir otomobilde 14 kamera, 7 radar ünitesi ve 11 lazer tarayıcı olduğunu açıkladı.

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Araçlarda bulunan bu sensör verileri, bagajda bulunan bilgisayarlar yardımıyla işlenerek dakikada 5 GB veri üretiliyor. Volkswagen, her otomobilin hesaplama gücünün toplam 15 bilgisayara eşdeğer olduğunu ifade etti.

Volkswagen, sürücüsüz elektrikli araba üzerinde çalışan tek otomobil üreticisi değil. Ford, 2021 yılında kendi kendini süren bir aracı üretime sokmayı planlarken, Toyota, Nissan ve Mercedes-Benz gibi diğer otomobil üreticileri de kendi kendini süren otomobilleri test ediyor.

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