Volkswagen Türkiye'ye gelecek

Alman haber kanalı ARD, Volkswagen firmasının kuracağı yeni otomobil fabrikasının Türkiye'de olacağını ifade etti.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre fabrika, daha önce konuşulduğu gibi İzmir'de değil Manisa'da kurulacak.

Türkiye'nin bu konudaki rakibi Bulgaristan'dı. Ancak, oradaki iş gücü maliyetinin Türkiye'ye göre oldukça yüksek olduğu belirtildi.

VERGİDE İNDİRİM BEKLEDİLER

Ancak Volkswagen, Türkiye'den de başka beklentiler içindeydi.Volkswagen, Türkiye'nin vergiler konusunda indirim yapmasını bekledi.

Passat model otomobillerde tüketim vergisinin, motor beygir gücüne göre otomobil fiyatının yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktığını belirttiler.

40 BİN PASSAT SATMA HEDEFİ

Volkswagen'in, sadece Türkiye'de yılda yaklaşık 40 bin Passat satmayı hesapladığı belirtiliyor.

DEVLET GARANTİSİ

ARD'nin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Volkswagen ile yapılan tüm anlaşmalara bir nevi devlet garantisi vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ayrıca Ankara'nın, Volkswagen'in tüm taleplerini kabul ettiği de haberde yer alıyor.

EKİM AYINDA ANLAŞMA İMZALANABİLİR

ARD'ye göre yeni fabrika için anlaşma eylül sonu ya da ekim ayı başında imzalanacak.