taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6897
Euro
6.3565
Altın
1423.55
Borsa
102671.1
Gram Altın
260.871

Volkswagen Türkiye'ye gelecek

Manisa'ya fabrika kurmayı planlayan firmanın, Türkiye'den taleplerinin önemli oranda karşılık bulduğu belirtiliyor.

AA | 23.07.2019 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Volkswagen Türkiye'ye gelecek

Alman haber kanalı ARD, Volkswagen firmasının kuracağı yeni otomobil fabrikasının Türkiye'de olacağını ifade etti.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre fabrika, daha önce konuşulduğu gibi İzmir'de değil Manisa'da kurulacak.

Türkiye'nin bu konudaki rakibi Bulgaristan'dı. Ancak, oradaki iş gücü maliyetinin Türkiye'ye göre oldukça yüksek olduğu belirtildi.

VERGİDE İNDİRİM BEKLEDİLER

Ancak Volkswagen, Türkiye'den de başka beklentiler içindeydi.Volkswagen, Türkiye'nin vergiler konusunda indirim yapmasını bekledi.

Passat model otomobillerde tüketim vergisinin, motor beygir gücüne göre otomobil fiyatının yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktığını belirttiler.

40 BİN PASSAT SATMA HEDEFİ

Volkswagen'in, sadece Türkiye'de yılda yaklaşık 40 bin Passat satmayı hesapladığı belirtiliyor.

Volkswagen Türkiye'ye gelecek

DEVLET GARANTİSİ

ARD'nin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Volkswagen ile yapılan tüm anlaşmalara bir nevi devlet garantisi vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ayrıca Ankara'nın, Volkswagen'in tüm taleplerini kabul ettiği de haberde yer alıyor.

EKİM AYINDA ANLAŞMA İMZALANABİLİR

ARD'ye göre yeni fabrika için anlaşma eylül sonu ya da ekim ayı başında imzalanacak.

Volkswagen Türkiye'ye gelecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

146
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

123
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

129
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

446
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

327
Foreign Policy'deki Türkiye analizi

Foreign Policy'deki Türkiye analizi

97
Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir