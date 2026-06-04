Volkswagen, ucuz elektrikli otomobillerin üretimine başladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, Avrupa pazarında daha erişilebilir elektrikli araçlar sunma hedefi doğrultusunda kritik bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Şirketin yeni nesil uygun fiyatlı modelleri Volkswagen ID. Polo ve Cupra Raval'ın seri üretimi İspanya'daki Martorell fabrikasında resmen başladı.

FABRİKA BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Tarihinde ilk kez tamamen elektrikli araç üretimi gerçekleştiren Martorell tesisi, Seat tarafından yapılan kapsamlı yatırımlarla modernize edildi.

Yenilenen fabrikaya 1.000 yeni robot entegre edilirken, aralık ayında açılan batarya montaj tesisi de ana üretim hattına otomatik bir köprüyle bağlandı.

DÖRT YENİ ELEKTRİKLİ MODEL YOLDA

MEB Entry adı verilen yeni nesil düşük maliyetli mimari üzerine kurulan araçlar, ilk etapta büyük batarya paketiyle üretilecek.

Aynı proje kapsamında geliştirilen Volkswagen ID. Cross ve Skoda Epiq modellerinin üretimi ise şirketin Navarra fabrikasında gerçekleştirilecek.