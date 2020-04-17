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Volkswagen, yeni Nivus modelinin görüntülerini paylaştı

Volkswagen, yeni Nivus modelinin 2 adet kamuflajlı fotoğrafını yayınlayarak bazı bilgileri açıkladı.

Haber Merkezi |
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Volkswagen, yeni Nivus modelinin görüntülerini paylaştı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bir süredir kompakt bir crossover modeli üzerinde çalıştığı biliniyor.

Nivus olarak adlandırılan yeni modelin coupe görünümüne sahip olacağı ve ilk olarak Güney Amerika ülkelerinde satılacağı söylense de daha sonra aracın Avrupa'da da satışa çıkacağı açıklanmıştı.

Volkswagen, meraklılar için yeni Nivus modelinin 2 adet kamuflajlı fotoğrafını yayınladı ve bazı önemli bilgiler verdi.

volswagen

VOLKSWAGEN NIVUS ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Nivus, ilk olarak Brezilya'da üretilecek ve daha sonra Avrupa üretimine geçilecek. Yapılan açıklamada haziran ayında Brezilya'daki kullanıcılarla buluşacak araç, Avrupa ülkelerine ise çok yüksek ihtimalle yıl sonuna doğru gelecek.

Uygun fiyatlı satışa çıkması beklenen ve Polo ile aynı platformu paylaşacak Nivus, özellikle spor görünümü sayesinde ilgi çekmeyi planlıyor.

nivus

3 silindirli 1.0 TSI ünite ile gelecek Volkswagen Nivus128 beygir güç ile 200 Nm tork üretecek. 6 ileri DSG şanzımana sahip otomobilde ayrıca 415 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

Volkswagen Nivus'un ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Volkswagen, yeni Nivus modelinin görüntülerini paylaştı

Volkswagen, yeni Nivus modelinin görüntülerini paylaştı

Volkswagen, yeni Nivus modelinin görüntülerini paylaştı

Volkswagen, yeni Nivus modelinin görüntülerini paylaştıVolkswagen, yeni Nivus modelinin görüntülerini paylaştı

Volkswagen, yeni Nivus modelinin görüntülerini paylaştı

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