Volkswagen'de büyük kriz: 1.5 milyar euroluk ceza kapıda

Alman otomotiv devi Volkswagen, Avrupa Birliği'nin elektrifikasyon politikaları nedeniyle ciddi bir mali baskı altından geçiyor.

Şirket, kâr marjı yüksek benzinli araçlardan gelir elde etmeye çalışırken, karbon emisyon sınırını aşmamak için zorunlu olarak elektrikli otomobil satışlarına ağırlık veriyor.

DEV CEZA RİSKİ

Volkswagen Grubu CFO'su Arno Antlitz, 2025 ve 2027 yılları arasında emisyon hedeflerinin aşılabileceğini ve bu durumun toplamda 1,5 milyar euroyu bulabilecek bir ceza riski yarattığını açıkladı.

Şirket yönetimi, elektrikli araçların henüz istenen seviyede olmayan kâr marjından kaynaklanan kayıplar ile olası emisyon cezaları arasında mecburi bir denge kurmaya çalışıyor.

Avrupa pazarında elektrikli otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde 176 bin 400 adede ulaşarak artış gösterse de bu araçlar henüz içten yanmalı motorlar kadar kâr sağlamıyor.

Marka, elektrikli araçların kârlılık seviyesini benzinli modellerle eşitlemek için 2030 yılına doğru devreye girecek SSP platformuna ve yakında tanıtılacak yeni modellere güveniyor.