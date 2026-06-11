Volkswagen'den Taigo açıklaması: İşte üretimin devam edeceği tarih

Otomotiv sektöründeki elektrikli araç dönüşümü sancılı ilerlerken Volkswagen, yumuşak bir geçiş yöntemi uygulamayı seçti.

Bu doğrultuda Alman üretici, güncel Taigo modelini 2030 yılına kadar hayatta tutarak geleneksel motor severlere bir köprü sunacak.

FABRİKADAKİ YOĞUNLUK STRATEJİYİ DEĞİŞTİRİYOR

Skoda Epiq ve ID. Cross modellerine de ev sahipliği yapan İspanya'daki Pamplona fabrikasındaki aşırı yoğunluk nedeniyle Taigo'nun üretim yeri değişebilir.

İddialara göre Taigo ve T-Cross, tıpkı üretimi Güney Afrika'ya kaydırılan Polo gibi Avrupa kıtasına veda ederek farklı bir bölgeye taşınacak.

VOLKSWAGEN TAIGO GÜNCEL TÜRKİYE FİYATLARI

Ülkemizde 1.0 ve 1.5 TSI motor seçenekleriyle satılan Volkswagen Taigo, farklı bütçelere hitap eden seçenekler barındırıyor.

Modelin manuel şanzımanlı başlangıç versiyonu 2 milyon 165 bin TL'den satılırken, en dolu R-Line seçeneği ise 3.3 milyon TL'nin üzerinde fiyat etiketine sahip.