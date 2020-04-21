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Volkswagen’in 2019'da en çok sattığı araç belli oldu

Volkswagen'in geçtiğimiz yıl en çok satttığı otomobil, ayrıca şirket tarihindeki en başarılı model oldu.

Haber Merkezi |
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Volkswagen’in 2019'da en çok sattığı araç belli oldu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, özellikle Golf modeliyle iyi satış rakamları elde etse de Golf’ün SUV versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Tiguan, bütün istatislikleri alt üst etti.

İlk olarak 2007 yılında üretilen Volkswagen Tiguan, o yıllardaki 120 bin adetlik yıllık üretim miktarını, 2019 yılında 911 bin adede kadar yükseltti.

Bu da Tiguan'ı sadece Volkswagen'in 2019 yılında en çok sattığı aracı değil, Volkswagen Grubu tarihindeki en başarılı model ve Avrupa’daki en çok satan SUV yaptı.

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Volkswagen; Almanya, Rusya, Çin ve Meksika’daki fabrikalarında toplamda 1 günde 2 bin 495 adet Tiguan ürettiğini, yani her 35 saniyede bir Tiguan’ın üretim bandından indiğini de belirtiyor.

TOPLAMDA 6 MİLYON BARAJINI GEÇTİ

Tiguan, 2020’nin bahar ayları itibariyle de toplam bugüne kadarki üretim adedi olarak 6 milyon adedin üzerine çıkmayı başardı.


Volkswagen’in 2019'da en çok sattığı araç belli oldu

Volkswagen’in 2019'da en çok sattığı araç belli oldu

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