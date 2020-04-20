Volkswagen'in satışları ilk çeyrekte yüzde 23 azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle otomobil üreticileri oldukça zor durumda kalmıştı. Birçok üretici fabrikaları durdurmuş ve satış bayilerini kapatmak zorunda kalmıştı.

2020'nin ilk çeyreğine ait raporlarını açıklayan Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, satışlarda yüzde 23 düşüş yaşadı.

Toplamda sadece 2 milyon otomobil satabilen Volkswagen, sadece mart ayında yüzde 38'lik düşüş olduğunu ve satışların 623 binde kaldığını ifade etti.

Koronavirüs salgınını ve talebin düşüşünü sebep gösteren yetkililer yakın zamanda tesislerin açılabileceğini de vurguladı.

Rapora daha yakından baktığımızda, yalnızca batı Avrupa'da mart ayında yüzde 44'lük düşüş yaşandığını görüyoruz. Orta ve doğu Avrupa'daki satışlar ise yüzde 23 oranında geriledi.

Kuzey Amerika'da bu rakamlar yüzde 42'yi görürken Çin yüzde 35'lik azalma ile kendi rekorunu kırdı.

NİSAN AYI DAHA DA ZORLU GEÇECEK

Sektör analizcilerine göre nisan ayında, otomotiv sektöründen çok daha korkunç rakamlar görebileceğiz. Karantina sürecinin sistemin tüm çarklarına işlemesi ile birlikte zor bir dönem bizleri bekliyor olacak.