taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.77
Euro
6.3918
Altın
1496.48
Borsa
95549.9
Gram Altın
277.593

Volocopter, yeni elektrikli uçan taksisini tanıttı

Alman kuruluşu Volocopter, gelecekte hava taksi hizmetleri için geliştirdiği yeni uçan taksisini duyurdu.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Alman kuruluşu Volocopter, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, dünyanın ilk hava  taksisini ürettiklerini açıkladı. Siyah ve beyaz tasarımıyla dikkat çeken VoloCity isimli uçan taksi, iki adet yolcu ve el bagajları için yeterli alan barındırıyor.

Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor. Üzerinde 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak için üzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.

volocity

ŞEHİR İÇİNDE KULLANILACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni uçan taksi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 35 kilometre menzile kadar yolcu taşıyabiliyor. Bu menzil ilk başlarda size biraz düşük gelse de uçan taksinin amacının, şehir içi yolcu taşımacılığı olduğunu hatırlatalım.

VoloCity ile yolculuk yapmak ise sandığınız kadar tehlikeli değil. Araç, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın uyguladığı yerel güvenlik standartlarının tamamını karşılıyor. Bu nedenle tamamen yasal olarak yolcu taşımacılığı yapacak bu yeni hava aracı, gerekli altyapıların sağlanmasından sonra hizmet vermeye başlayacak.

volocity

volocity

volocity

volocity

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

122
Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

171
Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

74
Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

37
Angelina Jolie'nin duygusal anları

Angelina Jolie'nin duygusal anları

18
Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

137
Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir