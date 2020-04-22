Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomobil sektörü, fabrikalardaki üretimin durması ve bayilerin kapanması nedeniyle oldukça zarar gördü. Ülkemizde ise birkaç üretici dışında otomobil üretimi tamamen durdu ve birçok bayi kapandı.

Volvo Cars, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen kısa bir aranın ardından, 20 Nisan Pazartesi günü; İsveç, Torslanda’daki fabrikasında yeniden üretime başladı.

İlgili işçi sendikaları ile yapılan görüşmelerin ardından fabrikasını yeniden açma kararını alan şirketin İsveç’teki ofis çalışanları da pazartesi günü yeniden iş başı yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda hem fabrika hem de ofisler insanların sağlığını korumak için mümkün olabilecek en güvenli şekilde yeniden hazırlandı.

Volvo Cars CEO’su Hakan Samuelsson, ''Şu anda şartlar izin veriyor ve bizim operasyonlarımızı yeniden başlatma yönünde, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize karşı bir sorumluluğumuz bulunuyor. Topluma yardımcı olmak için yapabileceğimiz en iyi şey, şirketi yeniden işe başlatmanın en güvenli yollarını bulmaktır. Böylece insanların hem sağlığını hem de işlerini korumuş olacağız.'' ifadelerini kullandı.

TESİS TEMİZLENDİ, ÖNLEMLER ARTIRILDI

Pazartesi günü personelin işe geri dönmesinden önce, tüm tesisler kapsamlı bir şekilde temizlendi, sanitasyon ve temizlik rutinleri yoğunlaştırıldı. Ayrıca ana girişlerde gönüllülüğe tabi olacak şekilde ateş ve nabız oksimetre kontrolleri yapılmaya başlandı.

VOLVO'NUN DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUMU

Belçika’nın Ghent şehrindeki fabrika 20 Nisan Pazartesi günü yeniden açıldı, ancak fabrikanın üretim kapasitesi azaltıldı.

Volvo, ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki fabrikasını da 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açmayı planlıyor.

İsveç, Skövde’deki motor fabrikası ve Olofström’deki gövde parçaları üretim tesisi, haftalık olarak üretimlerini planlamaya ve diğer tesislerin ihtiyaçlarına göre üretimlerini ayarlamaya devam edecekler.



