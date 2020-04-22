taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9765
Euro
7.5772
Altın
1683.47
Borsa
97619
Gram Altın
377.942
Bitcoin
48167.1

Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı

Volvo, Avrupa'daki bazı tesislerinde yeniden üretime başladığını açıkladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomobil sektörü, fabrikalardaki üretimin durması ve bayilerin kapanması nedeniyle oldukça zarar gördü. Ülkemizde ise birkaç üretici dışında otomobil üretimi tamamen durdu ve birçok bayi kapandı.

Volvo Cars, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen kısa bir aranın ardından, 20 Nisan Pazartesi günü; İsveç, Torslanda’daki fabrikasında yeniden üretime başladı.

İlgili işçi sendikaları ile yapılan görüşmelerin ardından fabrikasını yeniden açma kararını alan şirketin İsveç’teki ofis çalışanları da pazartesi günü yeniden iş başı yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda hem fabrika hem de ofisler insanların sağlığını korumak için mümkün olabilecek en güvenli şekilde yeniden hazırlandı.

volvo

Volvo Cars CEO’su Hakan Samuelsson, ''Şu anda şartlar izin veriyor ve bizim operasyonlarımızı yeniden başlatma yönünde, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize karşı bir sorumluluğumuz bulunuyor. Topluma yardımcı olmak için yapabileceğimiz en iyi şey, şirketi yeniden işe başlatmanın en güvenli yollarını bulmaktır. Böylece insanların hem sağlığını hem de işlerini korumuş olacağız.'' ifadelerini kullandı.

TESİS TEMİZLENDİ, ÖNLEMLER ARTIRILDI

Pazartesi günü personelin işe geri dönmesinden önce, tüm tesisler kapsamlı bir şekilde temizlendi, sanitasyon ve temizlik rutinleri yoğunlaştırıldı. Ayrıca ana girişlerde gönüllülüğe tabi olacak şekilde ateş ve nabız oksimetre kontrolleri yapılmaya başlandı.

VOLVO

VOLVO'NUN DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUMU

Belçika’nın Ghent şehrindeki fabrika 20 Nisan Pazartesi günü yeniden açıldı, ancak fabrikanın üretim kapasitesi azaltıldı.

Volvo, ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki fabrikasını da 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açmayı planlıyor.

İsveç, Skövde’deki motor fabrikası ve Olofström’deki gövde parçaları üretim tesisi, haftalık olarak üretimlerini planlamaya ve diğer tesislerin ihtiyaçlarına göre üretimlerini ayarlamaya devam edecekler.


Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı

Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı

Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı

Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı

Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı

İlginizi Çekebilir
Hyundai, 2020 Sonata modellerini geri çağırdı
Hyundai, akıllı park sistemlerindeki sorun nedeniyle 2020 Sonata modellerini geri çağırmaya başladı.
Yerli otomobilin İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak
Yerli otomobil ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı'nın 12 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.
2020 ilk çeyrekte Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 45 arttı
Otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da azalırken, Türkiye'de artış gösterdi.
Ford Otosan, üretime verdiği arayı yeniden uzattı
Ford Otosan, 27 Nisan gününe kadar üretime verdiği arayı, 4 Mayıs tarihine kadar uzatma kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
111
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
79
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
132
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
50
Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu
Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu
33
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
20
Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı
Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir