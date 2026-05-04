Volvo modellerinde Google Gemini dönemi başlıyor

Volvo Cars, Google Gemini entegrasyonu ile sürücülerin araçlarıyla iletişim kurma şeklini tamamen değiştiriyor.

Yeni nesil yapay zeka asistanı, sabit sesli komutların ötesine geçerek doğal konuşmaları ve bağlamı anlayabilen sezgisel bir sistem sunuyor.

İLK OLARAK ABD PAZARINDA KULLANIMA SUNULACAK

Bu yenilikçi teknoloji, önümüzdeki haftalarda ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Volvo kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Ardından kademeli olarak diğer ülkelere genişleyecek olan bu özellik, 2020 model yılından itibaren Google entegrasyonu bulunan araçlarda deneyimlenebilecek.

GOOGLE'IN STRATEJİK ORTAĞI VOLVO OLDU

Google, 2025 yılından itibaren yeni nesil araç içi teknolojilerin geliştirilmesi sürecinde Volvo Cars'ı stratejik ortaklarından biri olarak belirledi.

Bu güçlü iş birliği, Google Gemini gibi ileri teknolojilerin gerçek sürüş dinamikleriyle kusursuz bir şekilde harmanlanmasında Volvo'ya aktif bir rol veriyor.

MİLYONLARCA KULLANICIYA YENİ GÜNCELLEME

Volvo Cars, uzaktan güncellemeler sayesinde halihazırda yollarda olan otomobillerine yepyeni yazılım deneyimleri kazandırmayı sürdürüyor.

Şirket, Mart 2026 itibarıyla dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya daha sezgisel bir arayüz olan Volvo Car UX bilgi-eğlence güncellemesini başarıyla ulaştırdı.