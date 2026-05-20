Vücudunu kapladı, Guinness'i kaptı! Tam 350 saat sürdü...

Marvel evrenine olan hayranlığını sıra dışı bir şekilde gösteren İngiliz Tom Radford, Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

Radford, vücudunda bulunan toplam 63 Marvel karakteri dövmesiyle "vücudunda en fazla Marvel çizgi roman karakteri dövmesi bulunan kişi" unvanını elde etti.

40 yaşındaki Radford, Marvel sevgisinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, bu tutkusunun zamanla hayatının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Hatta köpeğine, Marvel'ın efsanevi yaratıcısı Stan Lee'ye ithafen "Stanlee" adını verdiğini ifade etti.

Dövme serüveninin başta bu noktaya ulaşacağını hiç düşünmediğini söyleyen Radford, "Böyle bir şeye dönüşmesini planlamamıştım. Tüm vücudumu dövmelerle kaplayacağımı da hiç hayal etmemiştim. Sanırım zamanla bağımlısı oldum." dedi.

25 BİN DOLAR TUTTU

Marvel karakterlerine olan ilgisinin, dövme teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha da arttığını anlatan Radford, yeni tekniklerin çizgi roman karakterlerini çok daha detaylı şekilde işlemesine imkân tanıdığını belirtti.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Radford, Marvel temalı dövmeleri için yaklaşık 350 saat harcadı.

Dövmelerin toplam maliyetinin ise 25 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Marvel hayranı, yıllar içinde oluşturduğu koleksiyonuyla dünyanın en dikkat çekici dövme rekorlarından birinin sahibi oldu.