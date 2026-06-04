Vücudunu yıldız futbolcularla kapladı: İsmail Yüksek detayı dikkat çekti

Brezilyalı bir sosyal medya fenomeni, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ilginç bir paylaşım yaptı.

Kıyafet giymeden vücudunu turnuvada yer alacak futbolcuların fotoğraflarıyla kaplayan fenomen, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

En dikkat çeken detay ise A Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek oldu.

Yıldız futbolcumuzun fotoğrafının da yer aldığı yaratıcı vücut boyama çalışması, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.