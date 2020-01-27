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Vuhan ölü bir şehre döndü

Ölümcül virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan'dan kaçış başladı, sokaklarda insan kalmadı.

AA & Ensonhaber | 27.01.2020 - 09:32..
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Vuhan ölü bir şehre döndü

Çin yeni bir ölümcül virüsle karşı karşıya.

Yarasa çorbasından ya da yılandan insanlara geçtiği söylenen koronavirüs nedeniyle, insanlar şehri terk etmeye başladı.

Ölümcül virüs nedeniyle Çin çıkışlı tüm uçaklar tüm ülkelere girişte kontrol ediliyor.

Virüsün sıçramasını istemeyen Türkiye de birçok önlem aldı, güvenlik düzeyi üst seviyede.

KEPENKLER İNDİ, SOKAKLAR BOŞ

Virüse karşı mücadele devam ederken Vuhan sokakları görüntülendi.

Bölgede, cadddelerin ve sokakların tamamen boş kaldığı görüldü.

Yarasa çorbası için sıraya girilen dükkanların da kepenk indirdiği kameralara yansıdı.

Vuhan ölü bir şehre döndü

Çinlilerin yediği korkunç yemekler VİDEO

Vuhan ölü bir şehre döndü

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