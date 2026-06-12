Vuvuzela gitti, Matraca geldi: 2026 Dünya Kupası'na damga vuran ses

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında milyonlarca izleyicinin dikkatini sıra dışı bir ses çekti.

Maç boyunca televizyon yayınlarına da yansıyan ve sosyal medyada tartışılan gürültünün, Meksika'ya özgü geleneksel bir tribün çalgısından geldiği ortaya çıktı.

Yeni vuvuzela: Matraca

Söz konusu sesin kaynağının "Matraca" adı verilen mekanik bir ritim aleti olduğu öğrenildi.

Ahşap yapısıyla dikkat çeken Matraca, döndürüldüğünde yüksek ve kesintisiz bir tıkırtı sesi çıkarıyor.

Özellikle Meksika'da futbol kültürünün önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen çalgı, yıllardır taraftarlar tarafından maç atmosferini canlandırmak için kullanılıyor.