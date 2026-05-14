Wagner Pina: Tek hedefimiz finale kalabilmekti

Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup edip adını finale yazdırdı.

Bordo-mavili oyuncu Wagner Pina, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Pina, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç olduğunu ifade etmek gerekebilir. Çünkü bu tip maçlar zordur ama önemli olan finale kalabilmekti. En iyi maçımız değildi ama bugün tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.