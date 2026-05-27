Wall Street Journal: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda yeniden devrede

ABD basınından Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’li askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, küresel enerji piyasalarının kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yeniden gündemin odağına yerleşti.

ABD donanmasının bölgede seyreden ticari gemilere yeniden refakat etmeye başladığı bildirildi.

"ABD DONANMASI YUNAN TANKERİNE DESTEK SAĞLADI" İDDİASI

Haberde, ABD donanmasının Umman kıyıları açıklarında seyreden ve yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıyan bir Yunan tankerine güvenlik desteği sağladığı belirtildi.

Söz konusu tankerin durumuna ilişkin yetkililer, "Mart ayından bu yana Orta Doğu Körfezi'nde bekleyen gemi, bugün yükünü teslim etmek üzere Hindistan'a doğru hareket etti." bilgisini paylaştı.

Önümüzdeki günlerde tankerler ve konteyner gemileri dahil yaklaşık bir düzine ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine destek verilmesinin planlandığını öne süren yetkililer, bu adımların devam edeceğine işaret etti.

HEDEF TİCARİ GEMİLERİN GÜVENLİ GEÇİŞİNİ SAĞLAMAK

WSJ'nin haberinde, bu adımın daha önce başlatılan ancak kısa süre sonra askıya alınan Özgürlük Projesi operasyonunun yeniden devreye alınması anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Operasyonun temel hedefinin ise dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak olduğu aktarıldı.

RUBİO'DAN "NÜKLEER MÜZAKERE" VURGUSU

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ziyareti sırasında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açık tutulmasına yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirten Rubio, "Nükleer müzakerelerle bağlantılı yeni gelişmeler yaşanabilir." dedi.