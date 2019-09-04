Walmart'tan silah satışına sınırlama

Walmart'tan yapılan açıklamada, mevcut envanterin elden çıkarılmasının ardından mağazalarda saldırı tarzı silah ve mühimmat satışlarının sonlandırılacağı belirtildi.

Şirket tarafından, müşterilerinden ülke genelindeki 4 bin 700 mağazaya gelirken silahlarını yanlarına almamaları ve mümkünse araçlarında bırakmaları gerektiğinin de isteneceği ifade edildi. Kongreye de silah güvenliği önlemleri konusunda harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

"SADECE AV AMAÇLI SİLAH SATACAĞIZ"

Ülke genelindeki silah satışlarının yüzde 2'sini, mühimmat satışlarının ise yüzde 20'sini gerçekleştiren Walmart'ın, av amaçlı silah ve mühimmat satmaya devam edeceği aktarıldı.

Walmart'ın silah satış politikasındaki bu değişiklikten sonra pazar payının yüzde 20'den yüzde 6-9'a düşmesinin beklendiği aktarıldı.

SİLAHLI SALDIRILAR, KARARDA ETKİLİ OLDU

Walmart CEO’su Doug McMillion, şirketin bu kararında geçen ay Teksas'taki El Paso ve Ohio'daki Dayton'da gerçekleşen silahlı saldırıların etkili olduğunu kaydederek, "Mevcut statükonun kabul edilemez olduğu bizim için açıktır." ifadesini kullandı.