Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez'le aynı dizide: Sarı-kırmızılı gönderme

Arjantin basınında yer alan habere göre Wanda Nara, “Aşk Üçgeni” (Triángulo Amoroso) adlı dizide, kendi hayatından izler taşıyan bir karakteri canlandırıyor.

Üç çocuk sahibi Wanda Nara ile Maxi Lopez’in evliliği, yıllar önce yaşanan kriz sonrası sona ermişti. O dönemde Nara’nın, Lopez’in takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile ilişki yaşadığı iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Bu sürecin ardından Wanda Nara ile Mauro Icardi evlenmiş, çiftin iki çocuğu dünyaya gelmişti. Ancak ikilinin evliliği de geçtiğimiz mart ayında sancılı bir şekilde resmen sona ermişti.

Nara ile Icardi'nin aralarında yaşanan sancılı dönem, sosyal medya paylaşımlarına varana kadar da uzanmıştı.

ESKİ EŞLER AYNI PROJEDE BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, sunuculuk ve şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyerine de dönüş yaptı. Arjantin’de daha önce çeşitli yapımlarda rol alan Nara, “Aşk Üçgeni” adlı diziyle yeniden setlere döndü.

Projede dikkat çeken detay ise Wanda Nara’nın eski eşi Maxi Lopez ile aynı yapımda rol alması oldu. Arjantin basınındaki haberlere göre ikili, dizide başrol oyuncusu olarak kendilerini canlandırıyor.

SARI-KIRMIZI DETAYI

Dizinin tanıtımlarında yer alan bazı sahnelerde kullanılan sarı-kırmızı renkler ve futbol göndermeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kullanıcıların bir bölümü, bu detayların doğrudan Mauro Icardi’ye gönderme olduğunu düşünüyor.