Washington, nükleer krizin çözümü konusunda iyimser

ABD'nin, Kore yarımadasındaki nükleer krizin çözümü konusunda, diplomatik çabaların işe yarayacağı konusunda iyimser olduğu bildirildi.

ZİRVE DÜZENLEMEK İSTİYOR

Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret eden ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Güneyli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, nükleer silahsızlanmaya ilişkin Kuzey Kore ile "müzakerelerin bir sonraki aşamasına" geçmeyi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında, ikinci bir zirve düzenlemeyi istediklerini söyledi.

Biegun, Kuzey Kore'nin yaptırımlarla ilgili son açıklamasına değinmezken, "ABD'nin, tek taraflı yaptırımlarımızı veya BM yaptırımlarını gevşetmeye niyeti yok." diye konuştu. ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi, Washington'un, Kuzey Kore ile güven inşa edebilecek ve diplomasiyi ileri taşıyacak diğer seçenekleri, araştırmaya hazır olduğunu da ifade etti.

NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMA

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Son dönemde taraflar arasında, nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıklamıştı.