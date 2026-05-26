WatchOS 27 güncellemesi ile Apple Watch modellerine gelmesi beklenen yenilikler

Teknoloji devi Apple, 8 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek olan WWDC 2026 etkinliği kapsamında yeni watchOS 27 işletim sistemini resmi olarak duyuracak.

Tanıtımın hemen ardından geliştirici betası yayınlanacak olan yeni sürümün, eylül ayında ise tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

GELİŞMİŞ SAĞLIK VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Yeni güncelleme ile birlikte Apple Watch modellerindeki kalp atış hızı takibi özellikleri çok daha gelişmiş bir yapıya kavuşacak.

Ayrıca şu anda yalnızca Ultra modeline özel olan "Modular Ultra" saat kadranının bir varyantı da dahil olmak üzere yeni kadran seçenekleri sisteme eklenecek.

YAPAY ZEKA VE UYDU BAĞLANTISI TEKNOLOJİLERİ

Geliştirilen yeni sürümün, iPhone desteğiyle çalışan bazı ek Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Ayrıca uydu üzerinden Apple Haritalar kullanımı ve fotoğraflı mesaj desteği gibi yeni nesil uydu özellikleri de güncellemeyle saatlere entegre edilecek.

Apple'ın bu yeni güncellemede radikal görsel değişiklikler yerine büyük ölçüde sistem kararlılığına ve performans artışına odaklandığı belirtiliyor.

Bu doğrultuda watchOS 27 sürümünün, kullanıcı deneyimini artırmak adına çok sayıda hata düzeltmesi ve küçük iyileştirmeler barındıracağı ifade ediliyor.