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Wesley Sneijder 15 milyon euro ödeyecek

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, boşanma aşamasında. İkili son olarak 15 milyon euro tazminata anlaştı.

Detay Haber | 13.07.2019 - 15:22..
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Bir dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden olan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile boşanıyor.

Boşanma tazminatı için istenen bedel 19 milyon euroydu. İkili son olarak 15 milyon euroya 'tamam' dedi.

Wesley Sneijder 15 milyon euro ödeyecek

BİRBİRLERİNİ ALDATTILAR

Çifti bu aşamaya getiren nedenlerin başında ise aldatma geliyor. Hollanda basını ilk olarak bu iddiayı gündeme getirirken, sonrasında gelişen olaylar doğrular nitelikteydi.

Wesley Sneijder 15 milyon euro ödeyecek

ŞİDDET, EV PARTİSİ VE GÖZALTI İLİŞKİYİ NOKTALADI

Önce Wesley sonra da Yolanthe aldattı. İlişkiye son darbeyi de hem sözlü hem de fiziksel şiddet olayı vurdu. Aslında Yolanthe'nin bu kararı almasındaki en büyük neden geçtiğimiz günlerde ev partisine giden ve alkolü fazla kaçıran Wesley Sneijder'in gözaltına alınması oldu.

Wesley Sneijder 15 milyon euro ödeyecek

BARIŞMA İHTİMALİ BİTTİ

Böylelikle tekrar barışabilme ihtimali de Yolanthe'ye göre bitti. Fanlarının birbirine çok yakıştırdığı çift, önümüzdeki günlerde mutlu başlayan birlikteliklerini bitirecek.

Wesley Sneijder 15 milyon euro ödeyecek

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından eşi Wesley Sneijder ile olan tüm fotoğraflarını silerken, Wesley'den öyle bir hamle henüz gelmedi.

Wesley Sneijder 15 milyon euro ödeyecek

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